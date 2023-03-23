В Уренгое пожарные спасли из горящего дома несколько человек

Фото: противопожарная служба ЯНАО

В Уренгое пожарные спасли из горящего дома двух человек. Возгорание произошло минувшим вечером в двухэтажке на улице Попенченко.

- Сообщение о возгорании поступило 22 марта в 16:26. На момент прибытия дежурного караула наблюдалось задымление во втором подъезде - на втором этаже горела щитовая, - рассказали в противопожарной службе региона.

Не медля ни секунды, огнеборцы приступили к спасению людей. В итоге пожарные спасли мужчину и женщину, еще шесть человек покинули дом самостоятельно. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.

Фото: противопожарная служба ЯНАО

Ликвидировать возгорание удалось в 17:12. В тушении участвовали 25 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Огонь повредил стену и потолочное перекрытие второго этажа на общей площади 13 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.