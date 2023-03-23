В Надыме строят современную ветлечебницу

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Надыме появится современная ветлечебница. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Сейчас рабочие занимаются монтажом здания. После сборки модуля его утеплят трехслойными панелями, а затем приступят к отделке, разводке всех инженерных коммуникаций, установке мебели, техники и специального оборудования.

Площадь новой лечебницы составляет почти 200 метров квадратных. Внутри здания стены будут выполнены из стекломагнезитового листа, устойчивого к плесени и грибкам, а еще он обладает грязеотталкивающими и эстетическими свойствами. Потолки в помещениях будут подвесные, они также устойчивы к влажной уборке и применению дезинфекторов. Главный вход в ветеринарный пункт оборудуют пандусом для маломобильных групп населения.

Территорию возле ветлечебницы выложат брусчаткой и обнесут ограждением, рядом оборудуют парковку и освещение.