На Ямале 23 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 53 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 53 человека. С начала периода количество заболевших достигло 154 902.

При этом в больницы региона госпитализировано 4 человека, выздоровели 45 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлено 12 512 человек с COVID-19, госпитализировано 1 475 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 550 395 случаев. Излечились от коронавируса 13 759 жителей, а 36 - скончались.