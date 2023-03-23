Жители Алтайского края отправились в колонию за попытку сбыть наркотики в Новом Уренгое

Фото предоставлено КП

В Новом Уренгое осудили жителей Алтайского края 1998 и 2001 годов рождения, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Злоумышленников задержали в сентябре 2022 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При досмотре мобильных телефонов молодых людей полицейские обнаружили информацию о тайниках-закладках, в которых лежали четыре свертка и два пакета с порошкообразным веществом.

- Согласно заключению эксперта, это оказался наркотик синтетического происхождения массой 102,86 грамма. Данные запрещенные вещества жители Алтайского края намеревались сбыть на территории Нового Уренгоя, - прокомментировали в ведомстве.

Далее на парней завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «г» и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». А в марте 2023 года суд признал их виновными и приговорил к семи годам в колонии строгого режима. Также преступники должны отплатить штраф в размере 120 тысяч рублей.