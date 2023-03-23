Свет не подорожает: ямальцев напугали взрывным ростом тарифов на электроэнергию

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С недавнего времени в Интернете появилась серия панических статей о том, что жителей Тюменской области, в том числе и Ямала, ожидает резкий скачок цен на электроэнергию. Причина – потеря «Россети Тюмень» 20 миллиардов, компенсировать которые руководство компании якобы решило ростом тарифов.

Информация вызвала тревогу у рядовых потребителей: неужели «свет» подорожает, будем платить больше? Именно с такими вопросами в редакцию портала «Мегатюмень» обратился житель областного центра Арчуков К.

Желая разобраться в произошедшем, журналист отправил запросы в энергокомпанию и Региональную энергетическую комиссию Тюменской области, Югры и Ямала, чтобы понять, чего ждать людям и правда ли, что компенсация расходов будет проведена за счет повышения тарифов.

Как выяснилось, недополученная выручка у компании действительно есть, а послужило этому сокращение отпуска электроэнергии.

Если объяснять простым языком, то за четыре года предприятия, расположенные на территории обслуживания энергокомпании, потребили меньше электричества, чем это было предусмотрено документами федеральных служб, из-за чего, собственно, количество поступивших денег оказалось меньше. При этом содержание подстанций и ЛЭП осталось на прежнем уровне – средства на это выделялись и выделяются по сей день в полном объеме.

Что касается желания компенсировать убыток это за счет простых потребителей, руководство предприятия поспешило сообщить, что это фейк, ведь рост тарифов зависит не о них:

– Процесс регулируется Основами ценообразования (постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178), согласно которым доходы, недополученные при осуществлении регулируемой деятельности по независящим от организации причинам, подлежат учету при установлении тарифов в следующих периодах регулирования. Важно, что такая компенсация происходит поэтапно, в рамках установленного органами власти ограничения по темпу роста тарифа, – прокомментировали в пресс-службе «Россети Тюмень».

По словам специалистов, повлиять на стоимость энергии они не могут, поскольку тарифную политику определяют исключительно органы власти, а тарифы на передачу едины для всех электросетевых организаций региона.

К сожалению, получить оперативный ответ от Региональной энергетической комиссии журналисту не удалось, однако примерная картина происходящего уже ясна.

Очевидно, что ни о каком взрывном росте тарифов речи не идет. С 1 декабря 2022 года стоимость электричества для населения увеличилась на 9% и зафиксирована до 1 июля 2024 года. Сегодня цена киловатт-часа составляет 2,43 рубля (увеличение на 20 копеек) для квартир, оборудованных электроплитами, и 3,45 рубля (увеличение на 28 копеек) для квартир без электроплит.

При этом большую часть из данного роста получат вовсе не электрические сети. Например, так называемая «сетевая составляющая» (то, что получают электросети) в 20 «подорожавших» копейках составляет всего 0,5 копейки.