Мошенники, представившиеся сотрудниками банка и полиции, развели пенсионерку из Муравленко на 100 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Муравленко обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина поверила, что с ее счета хотят снять деньги и выполнила все, что ей велели злоумышленники.

- Сначала заявительнице позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что мошенники, используя поддельную доверенность, пытаются снять деньги с банковского счета северянки. Через несколько минут потерпевшей снова позвонили, женщина, представившаяся сотрудницей службы безопасности банка, отправила пенсионерке через мессенджер фотографию служебного удостоверения, после чего предложила ей перевести все имеющиеся у нее деньги на «безопасный» счет, - рассказали в ведомстве.

В итоге, последовав указаниям лжесотрудницы банка, гражданка лишилась 100 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».