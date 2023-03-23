Ямальца, задушившего родственницу электрошнуром, признали невменяемым и освободили от наказания

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В Ямальском районе вынесли постановление 47-летнего жителя Яр-Сале, обвиняемому в убийстве родственницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все началось с того, что 25 февраля 2022 года в одной из квартир поселка было обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти. После этого на место происшествия прибыли правоохранители.

- Установлено, что накануне к погибшей 1973 года рождения заходил ее 47-летний родственник. В какой-то момент между женщиной и мужчиной возник конфликт, в ходе которого обвиняемый задушил хозяйку электрошнуром, а затем скрылся с места преступления.

В ходе предварительного следствия мужчина прошел судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он страдает хроническим психическим расстройством. Недуг лишает его возможности осознавать опасность своих действий и руководить ими.

В связи с этим суд освободил северянина от уголовной ответственности и отправил его на принудительное лечение в психиатрическую клинику.