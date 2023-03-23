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Прокуратура Нового Уренгоя уличила десятки управляющих организаций в некачественной работе. Среди подвергнутых проверке оказались ООО «Сити Сервис», ООО «Проект Капитал», ООО «СДС».

- Придомовые территории многоквартирных домов, крыши и козырьки над входами не были очищены от снега и наледи. Все это свисало вниз и угрожало жизни и здоровью людей, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге прокурор объявил предостережения 20 руководителям управляющих организаций, а также внес им представления, требуя устранить нарушения.

По результатам их рассмотрения три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Каждому из них назначены штрафы в размере 25 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены: расчищены дворы, крыши домов и козырьки над входами.