Фото: заксобрание ЯНАО

Уполномоченным по правам ребенка на Ямале избран Данило Трубицын. Депутаты законодательного собрания единогласно пришли к такому решению.

В своей работе особое Данило Трубицын уделяет особое внимание защите прав детей с ограниченными возможностями здоровья, семей, воспитывающих детей с особенностями здоровья, а также профилактической работе с подростками из группы риска.

За предыдущий срок Данило Трубицын рассмотрел свыше тысячи обращений, проконсультировал во время личных приемов порядка 400 граждан и проинспектировал более 150 учреждений сферы детства.

В 2022 году при его участии на Ямале реализовали комплекс мер по приему детей-сирот из Донбасса и их социализации в новых условиях. На данный момент ребята устроены в семьи и обеспечены всем необходимым.