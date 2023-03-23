Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое продолжается прием заявок от населения на газификацию. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Согласно программе догазификации, газ подводят бесплатно к границам земельного участка, если это индивидуальный жилой дом, и к границам дачных товариществ, если речь идет о ДНТ и СНТ. В границах товариществ жители строят газораспределительную сеть за свой счет.

Напоминаем, что в 2022 году было построено 18,5 километра газопроводов в Коротчаево, Лимбяяхе, микрорайонах Заозерный и Семейный, газ в свои домовладения провели 17 семей.

Подать заявку можно на портале «Госуслуги», сайте Единого оператора, в МФЦ или офисе АО «Ново-Уренгоймежрайгаз».

Весь процесс подключения, начиная от строительства и заканчивая отпуском газа, в среднем занимает три месяца.