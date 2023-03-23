Пуровчане отправили ямальским бойца 20 тонн гуманитарной помощи и автомобиль «УАЗ»

Фото: администрация Пуровского района

Пуровчане собрали для бойцов из отрядов «Ямал», «Кедр», «Росомаха», «Барс», «Сибирь» и 90-го саперного полка 20 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Собрать такое количество удалось благодаря предприятиям, волонтерам, представителям бизнеса и просто неравнодушным людям из всех населенных пунктов района.

В составе все, о чем просили бойцы и их командование: автомобильные покрышки для грузовика, канистры с автомаслами, строительные материалы для обустройства блиндажей, бензопилы, топливные брикеты, генераторы, дизельные печи, а еще более 250 коробок с предметами первой необходимости, продуктами, обувью и одеждой, медикаментами и средствами личной гигиены.

Также в зону СВО доставили и автомобиль «УАЗ», это пятая машина, которую передали солдатам из Пуровского района.