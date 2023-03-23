Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

На Ямале стартует новый проект по укреплению репродуктивного здоровья северян. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, северные медработники проведут совместное научное исследование с коллегами из НИИ интервенционной урологии Минздрава России.

На первом этапе врачи проведут анкетирование тысячи подростков из Надыма от 15 до 17 лет и порядка 300 мужчин на двух предприятиях Ноябрьска и Салехарда. Опрос будет касаться особенностей функций репродуктивной системы, перенесенных заболеваний и вредных привычек. Еще специалисты оценят установки молодежи на рождение детей, отношение к здоровью и семейным ценностям, а также определят факторы, влияющие на них.

На основе полученных данных врачи отберут кандидатов для обследования. Они пройдут врачебный осмотр, УЗИ и комплекс анализов, в том числе на гормоны и инфекции. Затем участников, у которых выявятся заболевания, направят на комплексное обследование в медучреждения округа.

- По итогам реализации мы планируем получить не только новые и актуальные данные о состоянии репродуктивного потенциала жителей Ямала, но и разработать, применить на практике эффективные технологии укрепления и восстановления общественного здоровья, снизить репродуктивные потери, добиться своевременной коррекции факторов риска серьезных недугов, увеличить качество и продолжительность здоровой жизни населения, - рассказал главный профилактолог округа Сергей Токарев.

По итогам реализации мы планируем получить не только новые и актуальные данные о состоянии репродуктивного потенциала жителей Ямала, но и разработать, применить на практике эффективные технологии укрепления и восстановления общественного здоровья, снизить репродуктивные потери, добиться своевременной коррекции факторов риска серьезных недугов, увеличить качество и продолжительность здоровой жизни населения.

СергейТокаревглавный профилактолог округа