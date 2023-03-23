В Питляре открылась новая пекарня с современным оборудованием

Фото: Олег Попов, соцсети

В селе Питляр открылась новая пекарня. По словам главы муниципалитета Олега Попова, это стало возможным благодаря помощи округа.

На площади в 120 квадратных метров разместилось все необходимое для работы оборудование: тестомес, холодильник, расстоечный шкаф и мукопросеиватель. За сутки на нем можно произвести до 90 булок хлеба.

Трудится на объекте предприниматель Екатерина Черткоева. Она, как и другие производители хлебобулочных изделий, пользуется мерой поддержки - часть затрат, связанных с производством, ей возмещается.

- Теперь выпечка хлеба в отделенном поселке производится в комфортных условиях, а качество продукции - растет, - подчеркнул управленец.

Фото: Олег Попов, соцсети

Напоминаем, что ранее в Питляре появилась новая туристическая площадка под названием «Лебединое гнездо», управляет которой Лидия Нева. Северянка знакомит своих гостей с историей села, проводит мастер-классы и угощает национальными деликатесами.