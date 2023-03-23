В Тарко-Сале обновленный концертный зал ДК «Юбилейный» оснастили большим экраном

Фото: Антон Колодин, соцсети

В Тарко-Сале завершился ремонт концертного зала ДК «Юбилейный». По словам главы муниципалитета Антона Колодина, теперь помещение полностью готово к приему гостей.

- Важным моментом в его проведении стало утепление стен и полов. Зимой в здании было довольно прохладно, но проведенные работы решили эту проблему. Пока здесь живет творчество, все мероприятия должны проходить в комфортных условиях, - подчеркнул управленец.

Приятной неожиданностью для посетителей обновленного зала стал новый и большой видеоэкран.

Фото: Антон Колодин, соцсети

Напоминаем, что сейчас в городе приводят в порядок КСК «Геолог». В планах - ремонт помещений, реконструкция фасада и благоустройство прилегающей территории. Последнему пункту уделят особое внимание: на площади разместят малые архитектурные формы, сухой фонтан и детскую игровую зону.