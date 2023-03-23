Фото: Заксобрание ЯНАО

Ямал занял второе место среди регионов УрФО по доле социальных предприятий. К такому выводу пришел комитет регионального заксобрания по экономической политике, бюджету и финансам, рассмотрев итоги работы окружного центра инноваций социальной сферы за 2022 год.

Оказалось, что количество социально ориентированных предпринимателей на Ямале растет благодаря действующим мерам поддержки.

По словам первого заместителя председателя заксобрания Виктора Казарина, уникальность социального предпринимательства заключается в его актуальности. Оно всегда отвечает потребностям региона, его жителей.

Так, с 2020 года количество социальных предприятий в округе выросло в половину - с 52 до 79. Более чем в три раза возросло число северян, трудоустроенных в данные организации - с 34 до 113.

Больше всего социальных предприятий в Ноябрьске - 29, Салехарде - 11 и Надыме - 10. Они занимаются допобразованием, отдыхом и оздоровлением детей и социальной защитой.

Кстати, для начинающих бизнесменов действует «Школа социального предпринимательства». Неравнодушные северяне могут пройти обучение, сформировать бизнес-проект и получить грант на реализацию в 500 тысяч рублей.

Например, 2022 году деньги получили пять выпускников. Благодаря этому в Новом Уренгое открылась инклюзивная творческая мастерская, в Губкинском - детский игровой центр, в Ханымее - студия по работе с глиной, а в Ноябрьске - тьюторская служба по сопровождению детей с ментальными нарушениями и центр социальной адаптации инвалидов и детей-аутистов.