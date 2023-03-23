На Ямале 23 марта 2023 года скорость ветра будет достигать 23 м/с

Погода на Ямале на 23 марта

В четверг, 23 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренные снег, днем по западу преимущественно без осадков. В отдельных районах ожидается метель. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 23 м/с. Температура ночью -4…-9 градусов, днем 0…-5.

В Салехарде: облачно и снег. Температура ночью -8 градусов, днем -5. Ветер 7-15 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: