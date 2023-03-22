Архиепископ Николай назвал радостной новостью переименование реки Шайтанка в Салехарде

Фото: Салехардская епархия РПЦ

Архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай назвал радостной новостью переименовании реки Шайтанка в Преображенку. Его слова по этому поводу опубликовала епархия РПЦ.

- Свершилось! Радуемся, что инициатива переименования реки в Преображенку была поддержана на самом высоком уровне, - произнес служитель церкви.

Также он отметил, что новое название не должно стать камнем преткновения и раздора, а наоборот - началом пути изменения жизни к лучшему. Ведь старое имя реки олицетворяет нечистую силу во всех религиях, символизирует зло во всех его проявлениях.

- Есть замечательная народная мудрость - как корабль назовешь, так он и пойдет. Каждый для себя определяет те слова, которые ему ближе к сердцу. Мы же все хотим, чтобы наша жизнь стала лучше, справедливее, а самое главное - добрее. Для этого нам нужно самим меняться, - подчеркнул архиепископ.

Напоминаем, что указ о переименовании реки подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Новое название выбрали сами горожане в ходе проводившегося голосования.