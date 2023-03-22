Нефтяники повышают уровень энергобезопасности на Тазовском месторождении

Фото предоставлено компанией «Меретояханефтегаз». Автор: Стоян Васев.

«Меретояханефтегаз» установил на Тазовском нефтепромысле стенд для испытаний средств защиты, используемых при работе с энергоустановками. Это позволит повысить надежность диагностики спецодежды и инструментов, а также проводить необходимые исследования самостоятельно.

В распоряжение энергетиков компании поступили высоковольтные испытательные аппараты, которые генерируют и измеряют напряжение переменного и постоянного тока. В искусственно созданных условиях проверку будут проходить твердые диэлектрики, указатели напряжения, средства защиты от воздействия электричества, в том числе одежда и обувь. Также приобретено оборудование для тестирования защитных свойств электроинструментов. Результаты диагностики формируются в цифровом виде и доступны для анализа и обработки.

Раньше подобные испытания по заказу компании проводили в Ноябрьске. Пополнение собственного приборного парка дает нефтяникам возможность выполнять плановую диагностику на Тазовском промысле без транспортных расходов.

– Качественная и своевременная техническая оценка средств защиты и инструментария снижает риски возможных нештатных ситуаций при обслуживании энергоустановок. Обеспечение безопасности и сохранение здоровья сотрудников – ключевой приоритет компании. Мы продолжим совершенствовать систему контроля за эффективностью защитного снаряжения, – рассказал генеральный директор «Меретояханефтегаза» Александр Михеев.

Энергетическая инфраструктура Тазовского промысла включает 21 дизельную электростанцию, 51 трансформаторную подстанцию, более 1000 электродвигателей и более 100 километров высоковольтных линий электропередачи.