Долгожданную школу в Горках планируют открыть к 1 сентября

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Долгожданную школу в селе Горка, реконструкция которой приостановилась три года назад, планируют открыть уже через несколько месяцев. Об этом сообщил глава Шурышкарского района Олег Попов во время прямого эфира.

- Я был в Горках, беседовал и с детьми, и с родителями, все ждут открытия новой школы. Мы прикладываем все усилия, чтобы она распахнула двери в 2023 году. Надеюсь, это произойдет к 1 сентября, - сказал управленец.

Сейчас объект проходит госэкспертизу, после положительного заключения власти приступят к торгам, а затем начнутся строительно-монтажные работы, которых, к слову, не так много.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в селе Овгорт открылась новая школа на 240 мест. В помещении имеются 16 современных учебных классов.