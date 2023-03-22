На крупнейшем в России месторождении меди появилась частная сеть LTE

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Специалисты МегаФона построили частную сеть LTE на крупнейшем в России месторождении меди. Проект реализован на базе пакетного ядра, разработанного отечественным научно-техническим центром «Протей».

Связисты смонтировали сеть, обеспечивающую полное покрытие производственной территории: карьера и комплекса будущего горно-металлургического комбината, включающего обогатительную фабрику и металлургический завод.

Суммарно установлено шесть базовых станций с широким диапазоном частот, поддерживающих 4G, обеспечены резервные каналы связи. Также здесь применяются indoor-решения и другие технологии для высокоскоростной передачи информации, они работают как в помещениях, так и на открытых площадках.

– Это первый проект строительства выделенной беспроводной сети для промышленного производства в Забайкальском крае. Частная сеть для «Удоканской меди» построена на оборудовании отечественного вендора, что позволяет оперативно вносить изменения с учетом возникающих потребностей производства, – говорит директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

По словам генерального директора компании «Удоканская медь» Алексея Ящука, система обеспечивает высокую эффективность термометрического контроля грунтов, мониторинга состояния вечной мерзлоты и контроля технических параметров энергетических систем. Также она гарантирует постоянное беспроводное видеонаблюдение, а значит, соблюдение самых высоких стандартов безопасности.

– Внедрение системы позволит нам распространить решения и на технологический комплекс второй очереди ГМК «Удокан», а также на ряд вспомогательных инфраструктурных объектов, например, прирельсовую базу, – добавил он.

В дальнейшем в частной беспроводной сети Удоканского месторождения меди планируется обрабатывать данные с трех тысяч устройств, находящихся в разных местах промышленного комплекса.

Отметим, что современные цифровые решения дают возможность автоматизировать систему управления горнотранспортного комплекса, вести контроль производительности машин и оборудования, расходования материалов и горючего. Вместе с тем выделенная сеть позволяет повысить уровень безопасности труда, например, на буровзрывных работах.