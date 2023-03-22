В Тазовском 66 семей переедут из аварийного жилья в новые и комфортные квартиры

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Тазовском еще 66 семей переедут из аварийного жилья в новые квартиры. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

На улице Геофизиков сданы два капитальных четырехэтажных дома. Основные конструкции выполнены из железобетона, фасады утеплены и покрыты цветными металлическими панелями, имеются домофон и видеонаблюдение, входные группы и лестничные марши оборудованы тактильными элементами навигации, а подъезды - пандусами.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В квартирах выполнена качественная отделка - ламинат на полах, натяжные потолки. Стены и полы в санузлах полностью выложены керамической плиткой, установлена вся необходимая сантехника и водонагреватели. Фартук на кухне выполнен из керамической плитки, установлены газовая плита и раковина. Кроме того, у части квартир есть лоджии.

На придомовой территории установлены детские площадки и тренажеры, имеется воркаут зона. Оборудованы проезды и тротуары, а также парковка на 48 автомобилей. В летнее время будут высажены газон и деревья.