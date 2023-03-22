Энергетики почти на 5% увеличили отпуск электроэнергии в 2022 году

Автор фото: Владимир Бойко, из архива АО «Россети Тюмень»

За 2022 год компания «Россети Тюмень» увеличила объем отпуска из сети на 4,8% или 2,5 млрд кВт*ч относительно 2021 года. Росту трафика электроэнергии способствовало повышение экономической активности промышленных предприятий и компаний сферы услуг, а также повышение энергопотребления населением.

В итоге общий объем полезного отпуска по итогам года составил 54,7 млрд кВт*ч. Основная часть поставляемого электричества – 70% в структуре полезного отпуска – пришлась на сферу добычи, переработки и транспорта углеводородов.

Лидером по нефтедобыче в России является Югра, а на Ямал приходится 80% производимого в стране газа. В прошлом году компаниям нефтегазового сектора отпуск электроэнергии был увеличен на 6,3 %.

Объем переданной электроэнергии населению также возрос, прибавив 6% к уровню 2021 года. Бытовой сектор Тюменской области получил из распределительной сети энергокомпании почти 1,1 миллиарда кВт*ч. Стоит отметить, что положительный эффект оказали мероприятия по снижению потерь. Благодаря регулярным рейдам и взаимодействию с органами правопорядка объем энерговоровства, выявленного в прошлом году, сократился в восемь раз.

Чуть меньшую динамику потребления энергоресурса показал непромышленный сектор экономики. По итогу прошлого года величина полезного отпуска предприятиям торговли, ЖКХ и другим компаниям сферы услуг добавила 3,2% и превысила 2,15 миллиарда кВт*ч.

По группе территориальных сетевых организаций рост составил 0,1% к 2021 году. Напомним, что 1 декабря 2022 года их количество в макрорегионе уменьшилось на восемь (не сумели подтвердить статус ТСО). Сегодня, помимо системообразующей компании, передачу и распределение электроэнергии в Тюменской области осуществляют еще 35 организаций.