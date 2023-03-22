На Ямале 22 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 25 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 25 человек. С начала периода количество заболевших достигло 154 849.

При этом в больницы региона госпитализировано 7 человек, выздоровел 51 северянин. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлен 12 001 человек с COVID-19, госпитализировано 1 545 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 537 883 случая. Излечились от коронавируса 15 130 жителей, а 39 - скончались.