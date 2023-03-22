На Ямале сопровождающим взрослых инвалидов вернут деньги за проезд

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На Ямале продолжают расширять меры соцподдержки населения. С 1 апреля неработающие граждане, сопровождающие взрослых инвалидов с детства I группы, смогут получить компенсацию за проезд от округа в размере 100%. Напоминаем, что ранее расходы им не возмещались. Компенсацию получали только сопровождающие инвалидов до 18 лет.

- Инвалидам с детства, как правило, требуется помощь и во взрослой жизни - после 18 лет. Благодаря компенсации за проезд сопровождающий сможет находиться рядом со своим подопечным во время поездки без лишних расходов. В прошлом году такой поддержкой воспользовались 34 инвалида I группы, а с учетом внесенных изменений она станет доступна и для других, - рассказала директор департамента социальной защиты населения Оксана

Медынская.

Кстати, расширить категорию получателей поддержки предложила мама ребенка с особенностями здоровья из Салехарда.

Поддержка будет предоставляться один раз в два года. Ямальцам компенсируют затраты за проезд к месту отдыха, лечения и обратно. Поездка возможна на междугородных линиях воздушного, железнодорожного, водного и автомобильного транспортов, кроме такси, а также на личной машине.