На Ямале зимник Салемал - Панаевск - Яр-Сале работает с ограничениями

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале открылся зимник Салемал - Панаевск - Яр-Сале, но работает он с ограничениями. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, с 08:00 до 20:00 движение разрешено для всех видов транспортных средств массой до 3,5 тонн, а с 20:00 до 08:00 проехать по дороге могут машины весом уже до 20 тонн.

Напоминаем, что получить оперативную информацию о работе региональных и муниципальных зимников можно получить по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также соответствующая информация размещается на интерактивной карте.

В случае ЧП обратиться за помощью можно в ЕДДС по номеру 112.