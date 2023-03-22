Нефтепроводчики приняли участие в командно-штабном учении под управлением МЧС России

Фото: «Транснефть – Сибирь»

Сотрудники «Транснефть – Сибирь» приняли участие во всероссийском командно-штабном учении по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, обусловленных наступлением пожароопасного периода и весеннего половодья.

Действия отработали по двум вводным. Согласно сценарию КШУ, из-за ухудшения погоды и угрозы паводка в регионе ввели режим повышенной готовности, затем режим «ЧС». Участникам учений доложили о возникновении очаговых лесных «пожаров» недалеко от границ производственных объектов.

После получения сигнала на предприятии было выполнено всеобщее оповещение и проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Также проверена готовность сил и средств профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований и добровольных пожарных дружин предприятия.

Участники тренировки при помощи сил и средств пожарно-спасательных частей Федеральной противопожарной службы отработали действия по тушению условного лесного пожара в охранной зоне магистральных нефтепроводов, на площадочных объектах.

В ходе КШУ организация подтвердила готовность своих подразделений к локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. В результате совместных действий структурных подразделений предприятия цели командно-штабного учения были достигнуты.