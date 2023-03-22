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НовостиПроисшествия22 марта 2023 6:37

Сотрудники ФСБ пресекли на Ямале незаконный канал сбыта рыбы

Часть из нее была добыта браконьерским путем
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области совместно со следственным управлением ЯНАО пресекли незаконный канал сбыта рыбы в регионе, в том числе добытой браконьерским путем. В ходе проведенной операции они изъяли 40 тонн продукции на сумму не менее 13 миллионов рублей, сообщает «Тюменская линия».

К преступлению оказались причастны двое жителей Лабытнанги. Они приобретали рыбу, не имеющую необходимых документов, тем самым нарушая нормы ветеринарного и санитарного законодательства, чтобы продавать ее в другие регионы России.

В итоге на мужчин завели два уголовных дела по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (хранение и сбыт продовольственных товаров - пищевой продукции животного происхождения (рыбы) без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

Как подчеркнули эксперты из «Городской станции по борьбе с болезнями животных», маркировка гарантирует ответственность производителя за качество и безопасность продукции.

- По данной рыбе нельзя установить, проводились ли лабораторные исследования и ветеринарно-санитарная экспертиза. Выпуск такой продукции в обращение может нанести вред жизни и здоровью как людей, так и животных, - уточнили специалисты.