Сотрудники ФСБ пресекли на Ямале незаконный канал сбыта рыбы

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Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области совместно со следственным управлением ЯНАО пресекли незаконный канал сбыта рыбы в регионе, в том числе добытой браконьерским путем. В ходе проведенной операции они изъяли 40 тонн продукции на сумму не менее 13 миллионов рублей, сообщает «Тюменская линия».

К преступлению оказались причастны двое жителей Лабытнанги. Они приобретали рыбу, не имеющую необходимых документов, тем самым нарушая нормы ветеринарного и санитарного законодательства, чтобы продавать ее в другие регионы России.

В итоге на мужчин завели два уголовных дела по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (хранение и сбыт продовольственных товаров - пищевой продукции животного происхождения (рыбы) без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

Как подчеркнули эксперты из «Городской станции по борьбе с болезнями животных», маркировка гарантирует ответственность производителя за качество и безопасность продукции.

- По данной рыбе нельзя установить, проводились ли лабораторные исследования и ветеринарно-санитарная экспертиза. Выпуск такой продукции в обращение может нанести вред жизни и здоровью как людей, так и животных, - уточнили специалисты.