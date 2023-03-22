Надымчанин, пьяным напавший на полицейского, выплатит штраф в 60 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В Надыме осудили местного жителя, напавшего на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел 4 декабря 2022 года в поселке Пангоды. В тот день в отделение поступил звонок от местной жительницы, она рассказала, что в ее квартире находится пьяный знакомый мужчина, проявляющий агрессию.

- Приехавший на вызов участковый потребовал от правонарушителя успокоиться и проследовать в отделение, однако мужчина не послушал правоохранителя и применил к нему физическую силу, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе предварительного следствия надымчанин раскаялся в содеянном и извинился перед сотрудником полиции.

В итоге суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и приговорил его к штрафу в 60 тысяч рублей.