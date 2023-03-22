Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое открыли второй на Ямале ЭкоДом. Он находится перед торговым центром «Солнечный», а посетить его могут все желающие с 10:00 до 19:00.

- Мы постарались создать такое место, где будет комфортно и познавательно взрослым и детям, опытным экоактивистам и новичкам, где можно познакомиться с единомышленниками и воплотить в жизнь экологические инициативы, - отметил на открытии генеральный директор регионального оператора по обращению с отходами «Инновационные технологии» Артем Ткаченко.

Фото: администрация Нового Уренгоя

Пункт приема вторсырья будет встречать гостей сразу на входе. Горожане смогут принести на переработку пластик четырех маркировок, стекло, бумагу, картон, алюминий и отработанные батарейки.

По словам главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, ЭкоДом, безусловно, внесет свою лепту в воспитание бережного отношения к природе у горожан.

Напоминаем, что это совместный проект единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на Ямале ООО «Инновационные технологии» и АО «Ямалэкосервис».