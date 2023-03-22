В Губкинском наказали владельца магазина, завысившего цены на молочку Фото: Вера Зенина

Губкинская прокуратура обнаружила завышенные цены на молочку в магазине «Белорусские продукты».

- В ходе надзорных мероприятий выявлено, что индивидуальный предприниматель, при установлении розничных цен, завысил предельно допустимые торговые надбавки на молочную продукцию на 7%, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурор внес директору магазина представление, а также возбудил административно дело по ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). Он привлечен к ответственности.

В итоге, благодаря принятым прокуратурой мерам, цены в магазине приведены в соответствие с законом.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Губкинском владелец магазина раскошелился на 50 тысяч рублей за завышенные цены.