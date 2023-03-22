В Шурышкарском районе приступили к распилке льда на реке Сыня

Фото: департамент природных ресурсов ЯНАО

На Ямале начались противопаводковые мероприятия. Об этом сообщили в региональном департаменте природных ресурсов.

Так, в районе села Овгорт специалисты приступили к распилке льда на реке Сыня, всего необходимо проработать 5,3 километра. Это позволит избежать ледяных заторов, которые могут привести к подтоплению населенного пункта.

Фото: департамент природных ресурсов ЯНАО

Второй такой участок находится на реке Пур, рядом с поселком Уренгой. Туда специалисты планируют выехать в начале апреля. Им предстоит ослабить лед на протяжении 7 километров.

- Метод распиловки льда более безопасен, нежели другие способы. Он не наносит ущерба экологии и фауне рек, а еще гораздо проще и выгоднее в материальном плане, - рассказала начальник отдела водохозяйственых отношений и охраны водных объектов Мария Ярикова.

Кстати, замеры льда на реке Сыня показали, что в этом году его толщина достигает среднего многолетнего показателя - около 55 сантиметров.

.