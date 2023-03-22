Фото: администрация Надымского района

В Надымском районе подготовили очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО. Участие в сборе принимали как отдельные жители, так и целые коллективы.

- Радует, что в сборе помощи принимают участие все, даже малыши. Для наших земляков, находящихся на линии соприкосновения, очень важна моральная поддержка, греют сердца и письма, открытки от детей, - отметил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

Фото: администрация Надымского района

Всего удалось собрать 10 186 единиц, это продукты питания, одежда, средства личной гигиены, окопные свечи, медикаменты, обувь и многое другое. Из Надыма партия отправится в Новый Уренгой, а уже оттуда - в распределительные приграничные центры.

Распределять, пересчитывать и отправлять все полученное волонтерам активно помогают студенты колледжа.