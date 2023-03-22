Фото: Алексей Титовский, соцсети

В Салехарде завершаются последние приготовления ко Дню оленевода. По словам главы города Алексея Титовского, программа праздника - насыщенная, будет работать множество площадок.

Так, увеличено количество чумов, которые смогут посетить гости. В прошлом году их было 18, а в этом - 22.

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Также возросло число парковочных мест. Кроме того, власти пообещали запустить специальный общественный автобус, который будет курсировать до места проведения Дня оленевода. Вся посуда, которую задействуют на полевой кухне и гастрофестивале - брендированная.

- Здорово, что эту идею поддержали наши предприниматели и тоже подготовили соответствующее оформление для своих блюд, - сказал градоначальник.

Ознакомиться с подробной программой Дня оленевода можно по ссылке.

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