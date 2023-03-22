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НовостиПроисшествия22 марта 2023 0:00

На Ямале 22 марта 2023 года продолжит бушевать сильный ветер

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 22 марта 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 22 марта

Погода на Ямале на 22 марта

В среду, 22 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах ночью и утром ожидается метель, днем - гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью -5…-10 градусов, днем 0…-5.

В Салехарде: пасмурно и снег. Температура ночью -6 градусов, днем -5. Ветер 7-12 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО