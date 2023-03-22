На Ямале 22 марта 2023 года продолжит бушевать сильный ветер

Погода на Ямале на 22 марта

В среду, 22 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах ночью и утром ожидается метель, днем - гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью -5…-10 градусов, днем 0…-5.

В Салехарде: пасмурно и снег. Температура ночью -6 градусов, днем -5. Ветер 7-12 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: