В колледже Ноябрьска начали обучать управлению беспилотниками

Фото: Правительство ЯНАО

На базе Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий открылся центр по обучению управлением беспилотниками. В состав первой группы вошли девять сотрудников городских предприятий - нефтяники, спасатели, экономисты и юристы.

Программа курса рассчитана на 72 часа теоретических и практических занятий. В классе курсанты изучают правила безопасности и охраны труда при работе с беспилотниками, планирование авиационных работ, приемы и секреты пилотирования дрона. А на полигоне они осваивают учебно-тренировочные полеты, управление дроном с грузом и овладевают навыками аэрофотосъемки.

- Изучая программу курса, слушатели научатся выполнять сложные фигуры, облетать препятствия, поднимать и перемещать в заданную точку грузы, находить и распознавать на карте заданные объекты. Мы используем самые востребованные модели беспилотников, благодаря которым курсанты научатся не просто управлять аппаратами, но и осуществлять аэрофотосъемку, - рассказал преподаватель колледжа Дмитрий Михайлов.

Сертификат о присвоении квалификации «пилота БПЛА» сегодняшние курсанты получат уже в апреле, когда успешно сдадут квалификационный экзамен.

Сейчас, пока предыдущая группа осваивает техники полетов, в учебном центре колледжа идет набор на следующие курсы подготовки.