Нефтяники приступили к исследованию Воргенского участка на Ямале

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Автор: Стоян Васев.

На Воргенском лицензионном участке, входящем в Отдаленную группу месторождений (ОГМ), началась 3D-сейсморазведка. Отметим, что исследуемая территория расположена в труднодоступной лесисто-болотистой местности (300 километров от Ноябрьска). К началу геологоразведочных работ туда проложили зимнюю автодорогу от ближайшего промысла.

В течение зимнего полевого сезона специалисты «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» исследуют 310 квадратных километров территории, применяя технологию «Зеленая сейсмика». Она разработана с целью минимизировать воздействие на окружающую среду и применяется на объектах, где есть лесные участки.

Технология предполагает уменьшенную ширину (до 1,5 м) просек и использование компактной вездеходной техники. Только за прошлый год благодаря «Зеленой сейсмике» «Газпром нефть» сохранила от вырубки 1,5 млн деревьев.

«Зеленая сейсмика» на Воргенском участке недр

По результатам исследования участка будет принято решение о бурении поисково-оценочной скважины в 2024 году. Проведенная в 2018–2019 годах геохимическая съемка подтвердила перспективы дальнейшего изучения участка, его рентабельные геологические запасы оцениваются в 35 миллионов тонн.

– Развитие Воргенского кластера – следующий этап освоения Отдаленной группы месторождений. Его успешная реализация позволит поддерживать уровень добычи и загруженность инфраструктуры начиная с 2025 года. Проект ОГМ позволит внести существенный вклад в добычу компании. Ресурсный потенциал Воргенской площади достаточно высок, и его скорейшее подтверждение является одной из ключевых сегодняшних задач, – отметил генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Алексей Огородов.