Фото: ассоциации «Оленеводы мира»

«Оленеводы мира» откроют восточное отделение ассоциации в Салехарде. Об этом сообщил президент совета Сергей Харючи на внеочередном заседании в Нерюнгри (Республика Саха).

- Сегодня обстоятельства складываются таким образом, что часть оленеводческих регионов оказалась в изолированных условиях. Наши западные партнеры приостановили свою работу в составе ассоциации, не выходя при этом из учредителей. По договоренности с ними было предложено создать два отделения нашей организации. Те страны, для которых сегодня границы с Россией закрыты, объединились в рамках нашего устава в западную ассоциацию оленеводов мира, - рассказал он.

Известно, что в отделение войдут 20 регионов Российской Федерации, а также Китай и Монголия.

Главные сложности, с которыми сталкиваются оленеводы, это нехватка кадров и нежелание молодежи идти работать в отрасль.