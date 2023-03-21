Доверчивый новоуренгоец перевел мошеннику более двух с половиной миллионов рублей

Доверчивый новоуренгоец перевел мошеннику более 2,5 миллиона рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1972 года рождения, ставший жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина поверил, что на его имя хотят оформить кредит и выполнил все, что ему велел злоумышленник.

- В ходе проверки полицейские установили, что потерпевшему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом отмены операции по несанкционированному оформлению кредита, он убедил мужчину уже самому оформить несколько займов, - рассказали в ведомстве.

Не заподозрив обмана, горожанин взял в кредит 2 миллиона 523 тысячи рублей, а затем, несколькими операциями, перечислил все деньги аферисту.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.