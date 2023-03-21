Фото: администрация Салехарда

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал указ о переименовании реки Шайтанка в Салехарде. Ознакомиться с ним можно на официальном интернет-портале правовой информации.

«На основании Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа переименовать реку Шайтанка в реку Преображенка, расположенную в пределах внутренних вод РФ», - говорится в тексте.

Напоминаем, что инициатива переименовать Шайтанку принадлежит городской общественной организации историков и краеведов. По их мнению, водоем должен носить подходящее имя, поскольку рядом строится храм.

В сентябре прошлого года на портале «Живем на Севере» проводилось голосование по выбору нового названия, всего было представлено восемь вариантов. Как итог - за Преображенку выступил 221 житель.