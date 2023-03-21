Новоуренгойские врачи полтора месяцы боролись за жизнь 9-летней девочки с поражением легких 85%

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Новоуренгойские врачи полтора месяцы боролись за жизнь 9-летней девочки, подхватившей тяжелую пневмонию. Как рассказали в медучреждении, школьница поступила в инфекционное отделение 1 февраля, на тот момент поражение легких уже составляло 85%.

В этот же день юную горожанку перевели в реанимацию и выставили неутешительный диагноз - двухсторонняя полисегментарная деструктивная пневмония.

- Дыхательная недостаточность и начавшийся сепсис ухудшали и без того крайне тяжелое состояние ребенка. А осложнение в виде скопления жидкости в плевральной полости потребовало проведения пункции. Все болезненные манипуляции Амелия переносила стойко, - отметили в больнице.

В итоге слаженная и профессиональная работа врачей АРО, детского инфекционного отделения, а также верно подобранная терапия позволили стабилизировать состояние ребенка.

Кстати, пока самочувствие девочки не улучшилось, у ее кровати дежурили опытные анестезиологи-реаниматологи Денис Копылов, Дмитрий Моисеенко и Эдуард Ирючкин. А заведующая отделением Лариса Рогожина все время была на связи с коллегами и контролировала лечение.

Сейчас Амелия уже находится дома, впереди у нее длительный период реабилитации.