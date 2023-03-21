Сколько комнат выбирают россияне при покупке квартиры

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Более 40% ипотечных заемщиков в ходе сделок с недвижимостью выбирают однокомнатные квартиры, двух- и трехкомнатные – около 37% и 20% соответственно, сообщает банк ВТБ.

По словам вице-президента, заместителя руководителя департамента розничного бизнеса банка Евгения Дячкина, последние три года неизменной популярностью пользуются однокомнатные квартиры. Среди причин высокого спроса на «однушки» он назвал устоявшееся на рынке мнение о доступной стоимости таких объектов.

– Многие клиенты рассматривают жилье небольшой площади в качестве стартового капитала для себя, детей или варианта для инвестиций и под сдачу в аренду. Однако в пересчете на стоимость одного квадратного метра просторные квартиры выгоднее: в некоторых случаях разница в цене может достигать 30%, – отметил Евгений Дячкин.

Также он добавил, что серьезным стимулом для покупки россиянами квартир большой площади может стать внедрение принципа «больше метров – ниже ставка» по ипотеке на государственном уровне.

Что касается итогов февраля, за этот месяц банк оформил около 15 тысяч жилищных кредитов на 78 млрд рублей, что более чем в 1,7 раза превышает результат января. В целом на рынке выдачи ипотеки составили более 420 млрд рублей, что в 1,5 раза больше январского результата.