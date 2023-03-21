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НовостиЗдоровье21 марта 2023 8:43

На Ямале 21 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 42 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 21 марта 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 42 человека. С начала периода количество заболевших достигло 154 824.

При этом в больницы региона госпитализировано 7 человек, выздоровели 57 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлено 9 373 человека с COVID-19, госпитализирован 1 541 россиянин. Всего в стране зарегистрировано 22 525 882 случая. Излечились от коронавируса 13 345 жителей, а 34 - скончался.