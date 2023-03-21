В Новом Уренгое пьяная горожанка за день угнала два автомобиля

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В Новом Уренгое полицейские задержали злостную угонщицу автомобилей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, первым с заявлением о пропаже машины обратился гражданин 1988 года рождения.

При проверке полицейские установили, что заявитель припарковал свой автомобиль у здания предприятия, при этом он не заглушил двигатель, ключи оставил в замке зажигания, а двери - не запертыми.

- Злоумышленница, находясь в алкогольном опьянении, решила воспользоваться ситуацией и совершила угон. Однако далеко женщина не уехала, так как увязла в снегу, после этого она вышла из автомобиля и скрылась с места преступления. Позднее в полицию поступило еще одно заявление об угоне, который также совершила данная гражданка, - прокомментировали в ведомстве.

Злоумышленницей оказалась ранее не судимая новоуренгойка 1986 года рождения. Сейчас женщина обвиняется по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Ей грозит до 5 лет лишения свободы.