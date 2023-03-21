Непогода вновь внесла коррективы в работу нескольких ямальских зимников

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Непогода продолжает вносить коррективы в работу ямальских зимников. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, дорога Коротчаево - Красноселькуп, закрытая минувшим вечером, теперь доступна для полноприводных автомобилей общей массой до 30 тонн.

А зимник Салемал - Панаевск - Яр-Сале остается недоступным для всех видов транспортных средств.

По дороге от Аксарки до Салемала могут проехать машины весом до 3,5 тонн.

Напоминаем, что получить оперативную информацию о работе региональных и муниципальных зимников можно получить по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также соответствующая информация размещается на интерактивной карте.

В случае ЧП обратиться за помощью можно в ЕДДС по номеру 112.