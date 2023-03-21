Житель Салехарда, сбивший ребенка на пешеходном переходе, выплатил ему компенсацию в 30 тысяч рублей

Салехардец, сбивший ребенка на пешеходном переходе, выплатил ему компенсацию в 30 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

Прокуратура Салехард помогла родителю пострадавшего в ДТП ребенка получить моральную компенсацию. Как сообщили в надзорном органе, мужчина обратился на личный прием к заместителю генпрокурора РФ Сергею Зайцеву с просьбой о помощи.

- Установлено, что 11 ноябрь 2022 года водитель, проезжая в районе дома №36 по улице Матросова, не уступил дорогу пешеходу, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, и совершил наезд на несовершеннолетнего, - прокомментировали в ведомстве.

В результате ребенка доставили в больницу, где ему диагностировали гематому правого плеча.

Позже виновника ДТП признали виновным и привлекли к ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ, обязав выплатить штраф. А затем прокуратура направила в суд иск о компенсации морального вреда, причиненного здоровью. Несмотря на возражения водителя, с него взыскали 30 тысяч рублей.