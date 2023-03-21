На Дне оленевода салехардцы смогут отправить тематические открытки друзьям и близким

Фото: Алексей Титовский, соцсети

В Салехарде организаторы Дня оленевода подготовили совместную акцию с «Почтой России» - «Открытка с любовью». Все желающие смогут отправить «привет» своим близким в любую точку страны.

- Я сам видел, каким большим спросом пользуется эта акция на мероприятиях, поэтому мы существенно увеличили тираж открыток - их будет три тысячи, - рассказал глава города Алексей Титовский.

В этом году над дизайном трудились педагоги и воспитанники детской школы искусств им. Образцовой. Каждый из десяти макетов - уникальная авторская работа.

Ознакомиться с подробной программой Дня оленевода можно по ссылке.

Напоминаем, что жители и гости Салехарда могут насладиться авторскими чаем и кофе, разработанными специально ко Дню оленевода. Приобрести напитки на основе северных дикоросов можно в кофейнях «UP COFFEE» и «AL-CАFFEINO» до 26 марта.