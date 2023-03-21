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НовостиОбщество21 марта 2023 4:08

Лабытнангский кукольный театр «Карибу» начнет использовать в постановках мультимедийные технологии

Его основательница выиграла грант
Марина Прохорова
Фото: Марина Трескова, соцсети

Фото: Марина Трескова, соцсети

Жительница Лабытнанги Светлана Кокорина получила грант на развитие своей инициативы - мобильного кукольного театра «Карибу», который уже несколько лет радует детей своими спектаклями. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

- Благодаря финансовой поддержке - четверть миллиона рублей - проект выйдет на новый уровень развития, - прокомментировала градоначальница.

Теперь волонтеры смогут использовать в своих постановках современные мультимедийные технологии и создадут мульт-лабораторию. В планах у артистов - представить зрителям 30 интерактивных спектаклей.

По словам Марины Тресковой, в этом году лабытнангские активисты подготовили рекордное количество заявок на получение субсидий - 46. Каждый проект предполагает оказание помощи землякам.

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