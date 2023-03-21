Под Губкинском водитель «УАЗа», выехавший на встречку, столкнулся с грузовиком и газелью

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 20 марта на 494 километре трассы Сургут-Салехард.

- Около 20:20 вечера водитель «УАЗа» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с грузовиком «International» в составе полуприцепа. Далее машину откинуло на движущийся в попутном направлении автомобиль «Isuzu», - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В результате ДТП травмы получили три пассажира «УАЗа», им оказана медицинская помощь.

Всего за прошедший сутки на Ямале произошло 13 аварий, а с начала года 1 358, в которых 6 человек погибли и 62 получили травмы, в том числе 3 ребенка.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.