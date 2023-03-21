В Пуровском районе запустят производство рыбных консервов и полуфабрикатов

Фото: Антон Колодин, соцсети

В Пуровском районе завершается модернизация завода «Пур-рыба», благодаря чему в магазинах появится много новой и вкусной продукции. Об этом сообщил глава муниципалитета Антон Колодин.

- Благодаря местному заводу «Пур-рыба» в магазинах района имеется отличный выбор рыбной продукции. А теперь, когда его модернизация близится к завершению, ассортимент станет еще шире, - отметил управленец.

Сейчас на заводе изготавливают более 150 видов продукции из щуки, язя, окуня, плотвы и ерша. А благодаря новому цеху ассортимент возрастет в несколько раз.

Фото: Антон Колодин, соцсети

Его оснастят оборудованием российского производства. Здесь будут установки по изготовлению рыбы холодного и горячего копчения, полуфабрикатов - пельменей и котлет, пресервов, упаковки и фасовки. Дополнительным направлением деятельности на заводе станет производство консервов.

В итоге современные технологии и комплексы позволят увеличить объем производства в два раза - до 310 тонн.