Ямальцы смогу написать Тотальный диктант 8 апреля

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Ямальцы вновь могут принять участие в написании Тотального диктанта, который состоится 8 апреля. Об этом сообщили в национальной библиотеке Ямала.

В этом году участники напишут текст, подготовленный писателем из Владивостока Василием Авченко.

Напоминаем, что тотальный диктант - это добровольная и бесплатная акция, принять участие в которой могут все желающие. Он проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса).

Каждый может прийти на специально отведенные площадки, написать диктант и, тем самым, проверить свой уровень грамотности.

Напоминаем, что ранее жители региона впервые написали Ямальский диктант.